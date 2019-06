Diebe stehlen Tresor aus Helmstedter Gaststätte

Die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen (Symbolbild).

Helmstedt. Die Täter haben den Tresor samt Inhalt aus der Gaststätte in der Walbecker Straße mitgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte in der Walbecker Straße eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen.

Die Tat fand laut Mitteilung zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, statt. Ein Lieferant hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei und die Besitzer alarmiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachen die Täter auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und drangen in das Innere des Lokals ein.

Was sich alles in dem entwendeten Tresor befand und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Ludgerihof unter der Rufnummer (05351) 5210 entgegen.