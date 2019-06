An die 300 Besucher in der Grafhorster Kita Zwergenhöhle

So viele Menschen sieht die Kindertagesstätte Zwergenhöhle in Grafhorst nicht alle Tage. An die 300 große und kleine Gäste waren es am Freitagnachmittag. Für drei Stunden hatte die eben erst erweiterte Kita ihre Türen für Interessierte geöffnet und ihren Gästen ein buntes Programm geboten. Sogar...