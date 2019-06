Betrunkener Fahrer gefährdet Verkehr auf B1 bei Süpplingen

Am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, wurde der Polizei Helmstedt ein vermeintlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1, am Ortseingang Süpplingen gemeldet. Vor Ort stellte sich für die eingesetzten Beamten heraus, dass es sich nicht um einen Verkehrsunfall, sondern um eine Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen betrunkenen Autofahrer handelte. Allerdings konnte schnell festgestellt werden, dass ein Fahrzeugführer einen PKW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke am Steuer saß. Da auch eine gesundheitliche Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Rettungswagenbesatzung hinzugerufen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,25 Promille. Durch eine Zeugin wurde mitgeteilt, dass es bereits im Vorfeld, zwischen Königslutter und Süpplingen, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den alkoholisierten PKW Fahrer gekommen sei. Die Zeugin konnte lediglich durch starkes Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß vermeiden. Der 32-jährige Fahrzeugführer muss sich jetzt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. red