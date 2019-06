MTV Frellstedt kauft Sportplatz – mithilfe vieler Spenden

Der MTV Frellstedt kauft seinen Sportplatz am Bahndamm. So lautet der einstimmige Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag im Vereinsheim. Es geht auf der einen Seite um viel Geld, auf der anderen um die Zukunft des Sport- und Spielbetriebes und damit des Vereins mit 126-jähriger Geschichte. Nach dem klaren Votum sah man einen durchweg zuversichtlichen Vorsitzenden. Am bevorstehenden Kauf sind offenbar viele...