GaBö-Schüler aus Helmstedt im Journalisten-Fieber

Die Klasse 8b des Gymnasiums am Bötschenberg beteiligt sich am Media Campus der Braunschweiger Zeitung. Zu den Aufgaben gehört es, einen eigenen Artikel zu recherchieren und zu schreiben.

Das Journalisten-Fieber grassiert in der 8b des Gymnasiums am Bötschenberg. Im Media Campus unserer Zeitung produzieren die Schüler Nachrichten.

Helmstedt. Am Montag stand der Besuch eines Redakteurs im Klassenzimmer auf dem Plan. Vorbereitung auf den großen Recherche-Einsatz am Mittwoch in einem Theater in Braunschweig. Wie Zeitungen Nachrichten erzeugen, welche Auswahlkriterien dabei gelten und wie sich die gesammelten Informationen zu einem Bericht verdichten lassen, das alles lernen die Achtklässler des GaBö bei diesem Projekt.

Jede Art von verlässlichem Journalismus beginnt damit, Fragen zu stellen. Und genau das taten die Schülerinnen und Schüler am Montag, angeleitet von ihrer Lehrerin Anke Kramer und der Referendarin Vanessa Sommer. Ein Ergebnis der einstündigen „Pressekonferenz“: Journalisten müssen bei aktuellen Ereignissen schnell recherchieren und ihre Artikel zügig veröffentlichen – und sie müssen dabei trotzdem gründlich sein. Denn die Leser sollen sich darauf verlassen können, dass ihnen keine bloßen Gerüchte, Halbwahrheiten oder gezielten Unwahrheiten aufgetischt werden. Das ist der große Unterschied zu den vielen, meist unklar definierten Informationsanbietern, die das Internet mit zweifelhaften Neuigkeiten überschwemmen.

Ein wichtiger Tipp für die jungen Redakteure auf Zeit lautete daher: Geht vorsichtig um mit Informationen von unklarer Herkunft. Und nicht gleich irgendein Urteil fällen oder in den großen Chor von Zustimmung oder Ablehnung einstimmen. Erst einmal darüber nachdenken, ob das überhaupt plausibel ist, was da in einer Meldung behauptet wird? Wer ist der Absender oder könnte der Absender sein und welche Absichten verfolgt er? Welche Quellen werden genannt?

Wie es sich gewährleisten lasse, dass die Presse ihr Publikum nicht hinter das Licht führe oder gravierende Fehler produziere, wollten einige Schüler wissen. Antwort: Es gibt zum Beispiel den Pressekodex und Verstöße gegen diesen Kodex können öffentlich gemacht werden, indem man eine Beschwerde beim Deutschen Presserat einreicht. Dort wird das mögliche Fehlverhalten geprüft und auch bewertet. Liegt ein Verstoß vor, gibt es eine Rüge für das verantwortliche Medium. So soll verhindert werden, dass Fehler unter den Teppich gekehrt werden.

Eine Nachricht inhaltlich fehlerfrei zu produzieren, ist eine (berufliche) Fähigkeit, die man erlernen kann. Es geht primär um Gründlichkeit, Wahrheitsliebe und Hartnäckigkeit – denn nicht jeder Faktencheck, nicht jede Überprüfung einer Aussage ist ohne Aufwand zu haben. Manchmal hilft nur ausdauerndes und furchtloses Nachhaken. Journalisten haben eine große Verantwortung. Sie arbeiten nicht anonym, sondern sind namentlich erkennbar. Die Klasse 8b am GaBö weiß das nun, sie wird es am Mittwoch bei ihrem Recherchetag spüren – und sie wird die Zeitung als Informationslieferanten danach – sehr wahrscheinlich – mit anderen Augen betrachten.