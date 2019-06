Bei der Überprüfung eines Fahrzeugs mit Anhänger fand der Zoll 24,5 Kilo Tabak, 39 Flaschen Alkohol und 3.000 Zigaretten am 16. Juni 2019 an der Autobahn 2.

Lappwald. Der Tabak war in einem brandneuen Ofen versteckt. Zudem hatten die drei Männer Alkohol und Zigaretten an Bord ihres Fahrzeugs,

Zöllner finden kiloweise Tabak in einem Fahrzeug auf der A2

24,5 Kilogramm Tabak, 39 Flaschen Alkohol und 3.000 Zigaretten hat der Zoll am Sonntag, 16. Juni, an der Autobahn 2 - teilweise kurios versteckt- gefunden. Die Überprüfung eines Fahrzeugs mit Anhänger und drei Personen an der Autobahn 2 nahe Lappwald begann schon mit widersprüchlichen Aussagen: Der Fahrer sagte, es seien insgesamt zehn

...allerdings war der Ofen randvoll mit unversteuertem Tabak Foto: Hauptzollamt Braunschweig

Stangen Zigaretten geladen - für jede Person vier. Ob es dann nicht zwölf Stangen Zigaretten seien, fragte der Zöllner und begann daraufhin, die Personen einzeln zu befragen.

Beifahrer zeigen sich ahnungslos

Die beiden Mitfahrer wussten weder die Marke noch die Menge „ihrer“ Zigaretten und der Fahrer ergänzte, er habe noch „etwas“ Wodka dabei, aber sonst keine hochsteuerbaren Waren - insbesondere keinen Tabak. Die Kontrolle des Fahrzeugs ergab anderes. Bereits in dem Personenwagen wurden reichlich Tabak, Alkohol und Zigaretten gefunden. Größer war jedoch die Überraschung bei dem Anhänger. Zwar stimmte die Aussage, dass darauf ein brandneuer Backofen transportiert würde, aber als der Zöllner in den Ofen hineinschaute, war dieser voll mit Tabakwaren.