Sommertour – Bürger radeln wieder mit Helmstedts Landrat

Sie wird am Sonntag, 4. August, stattfinden. Wie im Vorjahr wird die Region mit dem Fahrrad erkundet. 2019 steht das Grüne Band im Mittelpunkt.

„Die Touren sind stets einem Thema gewidmet“, erläuterte Radeck am Donnerstag. Für 2019 gebe es keinen geeigneteren inhaltlichen Bezugspunkt als das Jubiläum des Mauerfalls. „Und deshalb möchte ich in diesem Sommer gemeinsam mit den Bürgern das Grüne Band erleben“, sagte Radeck.

Das Grüne Band folgt auf einer Länge von fast 1400 Kilometern dem Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Der einstige Todesstreifen verwandelt sich seit dem Mauerfall vor 30 Jahren und der anschließenden Wiedervereinigung in einen einzigartigen Grünstreifen. Es ist der größte Biotopverbund in Deutschland.

Die Sommertour „Das Grüne Band erleben“ wird in Helmstedt gestartet. An der geplanten Strecke liegen die Ortschaften Weferlingen und Walbeck, das Brunnental und die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn, die sich in diesem Jahr ebenfalls mit dem Jubiläum von Mauerfall und Grenzöffnung auseinandersetzt.

Während der Tagestour wird es an verschiedenen historischen Punkten Erklärungen und Informationen von Experten geben, außerdem ist eine Exklusivführung an der Gedenkstätte geplant. Die Vorbereitung einer Mittagsverpflegung macht es laut Auskunft der Kreisverwaltung erforderlich, die Teilnehmerzahl auf 40 Personen zu begrenzen. Anmeldungen sind möglich bei Marion Müller vom Landkreis Helmstedt, sie ist erreichbar unter Telefon 05351/121-1118 und erteilt auch weitere Auskünfte.

Die Streckenlänge beträgt etwa 37 Kilometer. Die Radfahrer werden sich um 10 Uhr vom Helmstedter Marktplatz aus auf den Weg machen in Richtung der ehemaligen Grenze. Der Landkreis verweist ausdrücklich darauf, dass aus organisatorischen Gründen nur angemeldete Radfahrer an der geführten Tour teilnehmen können.