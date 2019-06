Autodiebe entwenden Ford in Helmstedt

Bisher unbekannte Pkw-Diebe haben in der Nacht zu Freitag in Helmstedt zugeschlagen. Hier hatte der 35-jährige Eigentümer eines Ford S-Max diesen am Donnerstag, gegen 18 Uhr, auf einem Parkplatz im Hermann-Löns-Weg geparkt. Als er das etwa drei Jahre alte, rote Auto am Freitag um 4 Uhr wieder benutzen wollte, um damit zur Arbeit zu fahren, bemerkte er den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer

(05351) 5210

zu melden.