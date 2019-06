IGS Helmstedt – Sozialkompetenz gehörte zum Unterrichtsstoff

Mit einer schwungvollen und sehr kurzweiligen Feier wurden am Freitag 98 Schüler der Helmstedter Giordano-Bruno-Gesamtschule entlassen.

„Heute ist euer Tag, gleich werdet ihr mit Stolz euer Abschlusszeugnis in der Hand halten“, begrüßte eingangs Peter Stips, stellvertretender Direktor der Integrierten Gesamtschule (IGS), den Entlassungsjahrgang, Lehrer und Eltern in der rappelvollen Mensa.

Stips vertrat Schulleiter Volker Trubjansky und überbrachte Grußworte des wegen Krankheit fehlenden Kollegen: „Ihr habt viele prägende Dinge wie Gemeinschaft, Teamgeist, Empathie erfahren, aber auch gelernt, mit Konflikten oder Streit umzugehen. Das ist bedeutsam, denn Sozialkompetenz ist wichtiger als Fachwissen. Und auch dieser zehnte Jahrgang, den wir nun verabschieden, hat durch seine erbrachten Leistungen bewiesen, dass das Modell IGS mit dem Motto ‘Vielfalt fördert Lernen und hemmt es nicht’ funktioniert. Ich glaube, wir haben euch gut auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet.“

Das Schülerleben an der IGS Helmstedt endet bekanntermaßen wegen des fehlenden Sekundarbereichs II nach Absolvierung der zehnten Klasse. Gut die Hälfte des diesjährigen Entlassungsjahrgangs hat die Berechtigung zum Besuch eines Gymnasiums erworben. „Es wäre schön, wenn sie uns erhalten blieben“, wollte Ulla Grajcar aus dem Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport der Landkreisverwaltung als Schulträger die künftigen Gymnasiasten zum Besuch einer der Gymnasien in Helmstedt und Schöningen animieren.

Unterbrochen wurden die Wortbeiträge auf unterhaltsame und gelungene Art und Weise von musikalischen Darbietungen – zunächst Cedric Bogotsch am Piano und von der laut Peter Stips „besten Schulband der Welt“ mit dem von ihm geschaffenen Werk „Kompass“. Sehr kurzweilig fiel dann der Rückblick von Jahrgangsleiterin Rita Trubjansky aus. Sie erinnerte an Klassenfahrten nach Hitzacker, Tönning, Kassel und Berlin sowie an die alljährlichen Projektwochen, die als bester Beleg für das Erlernte selbstständige Arbeiten dienen würden. „Vor sechs Jahren habt ihr gesagt ‘Wir schaffen das’ und es ist geglückt“, stellte Rita Trubjansky zufrieden fest.

Und natürlich darf auf einer Schulentlassungsfeier die Rede einer Schülerin oder eines Schülers nicht fehlen. Diesen Part sollte Louis Finkelmann übernehmen. Abseits jeglicher Konventionen und Erwartungen hielt er aber keine Rede. Louis sang, frei nach Klaus Lages Hit „Tausendmal berührt“, seine kreative Version einer Abschlussrede. Und der scheidende IGS-Pennäler rockte mit „Tausendmal gelernt, tausendmal hat’s nichts gebracht – Tausend und eine Arbeit und es hat doch geklappt“ den Saal, alle klatschten begeistert mit, am Ende gab es stehende Ovationen – welch ein Abgang. Dazu passten dann auch die Schlussworte des stellvertretenden IGS-Schulleiters Peter Stips: „Bleibt neugierig, fröhlich und fair. Macht’s gut.“