A2-Abfahrt bei Königslutter nächste Woche gesperrt

Aufgrund von kurzfristig erforderlichen Asphaltarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Königslutter der A2 wird die Abfahrt in Fahrtrichtung Dortmund in dem Zeitraum von Dienstag, 25. Juni, ab 19 Uhr bis Mittwoch, 26. Juni, um etwa 5 Uhr voll gesperrt.

Abfahren ist nicht möglich

Für die Dauer der Arbeiten ist ein Abfahren von der Autobahn aus Richtung Berlin kommend nicht möglich. Die Auffahrt an der AS Königslutter in Fahrtrichtung Dortmund ist von der Sperrung nicht betroffen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. ts