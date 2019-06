Spaßfaktor in Grasleben war wichtiger als der Sieg

Strahlender Sonnenschein, strahlende Gesichter: Mit dem ersten in einer Reihe von vielen Events in der Freibadsaison 2019 war man in Grasleben sehr zufrieden. Wie in den Vorjahren hatte das Team des Fördervereins Freizeitbad Grasleben ein Beachvolleyballturnier organisiert, bei dem sieben...