Bachkantorei Helmstedt lädt ein zum Oratorienkonzert

Zu einem Oratorienkonzert lädt die Helmstedter Bachkantorei am Sonntag, 30. Juni, in die St. Stephani-Kirche ein. Zur Aufführung gelangt die „Missa Sacra“ in c-Moll von Robert Schumann (1810-1856). Die Messe für Soli, Chor und großes Orchester entstand sechs Jahre vor Schumanns frühen und...