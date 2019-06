A39 bei Flechtdorf: LKW-Fahrer löscht rauchende Bremse

Helmstedt. Am Mittwoch rauchte bei einem LKW auf der A39 bei Flechtdorf die Bremse. Der Fahrer reagierte ruhig und begann noch vor der Feuerwehr mit dem Löschen.

Bei einem LKW rauchte am Mittwoch auf der A39 kurz hinter der Anschlussstelle Flechtdorf in Fahrtrichtung Braunschweig die Bremse. Der LKW-Fahrer reagierte ruhig und löschte die rauchende Bremse eigenständig mit einem Feuerlöscher, teilte die Feuerwehr Helmstedt am Mittwoch mit.

Temperatur mit Wärmebildkamera im Blick

Die Feuerwehr übernahm um 12.23 Uhr und kühlte die Bremse weiterhin runter. Dabei überprüften sie die Temperatur durchgehend mit einer Wärmebildkamera.

Anschließend wurde der defekte LKW von der Feuerwehr auf einen Parkplatz begleitet und hier repariert.neb