In Velpke zieht das Schützenfest noch

Après Ski bei hochsommerlichen Temperaturen – das kann es wohl nur in Velpke geben. Vielleicht ist der Höhepunkt am Samstagabend Teil des Erfolgsrezeptes des Schützenfestes in Velpke, denn: „Die Tradition zieht hier nach wie vor“, sagte Udo Thewes, der zweite Vorsitzende des Schützenvereins Velpke,...