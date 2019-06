Ovationen am Ende des Schulkonzerts im Helmstedter Juleum

. Erneut zeigten mehr als 100 musizierende Schülerinnen, Schüler, Lehrer und Eltern des Gymnasiums Julianum mit ihren Darbietungen eindrucksvoll die Vielseitigkeit des Musiklebens an der Helmstedter Schule. Begrüßt wurden die Zuhörer von den Schüler-Moderatoren Destina Kartal und Jannes Weilandt, die informativ und pointiert durch den Abend führten.

Die jüngsten Musiker, die Streicherklassen des 5. und 6. Jahrgangs, eröffneten das Konzert und präsentierten, angeleitet und unterstützt von ihren Lehrern Angela Heinemann, Tatjana Waßmann und Octavian Negreanu, ein buntes Repertoire verschiedener Stilrichtungen. Erst seit einem Jahr besteht der Schulchor mit Schülern aus den Klassen 5 bis 8, der im Anschluss eine musikalische und zugleich lustige Erzählung von einer Begegnung zweier Bekannter darbot. Danach fesselte der Chor, auch hier unter der Leitung von Sonja Seidel, mit einem anrührenden Lied aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Matthieu“.

Das darauffolgende Streicherensemble unter der Leitung von Octavian Negreanu unterhielt die Zuhörer mit einer Kindersinfonie von Leopold Mozart, die von Tröten, Vogelstimmen und Rasseln humorvoll interpretiert unterstützt wurde und den berühmten Sohn des Komponisten sicher erfreut hätte. Den ersten Konzertteil rundete das seit über 25 Jahren bestehende Bläserensemble ‚Aerophon‘ unter der Leitung von Gesa Ryzek mit den Stücken „Libertango“ und „Western Horizons“ schwung- und niveauvoll ab.

Musikalisch anspruchsvoll ging es nach der Pause weiter. Klanggewaltig entführte das Schulorchester unter der Leitung von Angela Heinemann die Zuhörer mit einem Potpourri aus den Stücken „Fiddler on the Roof“ und „Les Miserables“ in die Musicalwelt und zeigte damit einmal mehr, zu welch hohem künstlerischen Niveau kontinuierliche musikalische Arbeit führen kann.

Begeistern konnten auch die weiteren Beiträge. Jonas Hönecke mit dem Saxophon und Martha Hunold am Klavier ließen virtuos Waltz Moods von C.W. Johnson erklingen. JPC, der Julianum-Projektchor, der sich seit einigen Jahren immer wieder aus Schülern, Lehrern und Eltern zu einzelnen Anlässen zusammenfindet und von Sonja Seidel geleitet wird, präsentierte die Stücke „And all that Jazz“ und „You’re the one that I want“ aus den Musicals ‚Chicago‘ und ‚Grease‘ und faszinierte die Anwesenden mit den mitreißenden Ohrwürmern. Unterstützt wurde der Julianum-Projektchor am Klavier von Matthias Wengler.

Die diesjährigen Abiturienten Frida Wirth, Dominik Schehack und Jonas Hönecke verabschiedeten sich am Klavier, an der Trompete und am Saxophon gemeinsam mit dem gefühlvoll vorgetragenen Stück „I can’t help falling love“ eindrücklich von der Schulgemeinschaft.

Ein Blechbläserensemble unter der Leitung von Gheorghe Herdeanu überraschte die Zuhörer mit den Songs „Hey Jude“ und „DixieTime“ und feierte damit ausdrücklich die langjährige enge Zusammenarbeit von Julianum und Kreismusikschule. Und es leitete so über zur Verabschiedung von Angela Heinemann, die in diesen Tagen in den Ruhestand geht. Mit einem temporeichen mitreißenden Beitrag aus „The Lord of the Dance“ führte sie das Schulorchester noch einmal zu einem letzten Höhepunkt des Abends.

Im Anschluss wurde Angela Heinemann, die das schulische und musikalische Leben des Gymnasiums Julianum auf unvergleichliche Weise seit vier Jahrzehnten bereichert und gestaltet hat, warmherzig von der Schulleitung, der Fachgruppe Musik und allen Anwesenden mit stehenden Ovationen geehrt.