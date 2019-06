Kleinbus fährt auf A2 bei Königslutter auf Lkw auf

Königslutter. Im Kleinbus saßen neun Personen. Sechs von ihnen haben sich beim Unfall verletzt. Die A2 in Richtung Hannover war bis etwa halb 3 gesperrt

Nächtlicher Unfall auf der A2 bei Königslutter in Richtung Hannover. Nach Polizei und Feuerwehrangaben ist am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, ein Renault-Kleinbus auf einen Lkw aufgefahren. Im Kleinbus waren neun Personen, sechs von ihnen haben sich bei dem Unfall verletzt. Wie die Feuerwehr Königslutter auf ihrer Facebook-Seite schreibt, waren beim Eintreffen der Rettungskräfte zwei Personen noch im Fahrzeug eingeschlossen.

Autobahn bis kurz nach halb 3 gesperrt

Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Einige von ihnen wurden in das Helmstedter Klinikum und in das Braunschweiger Klinikum an der Holwedestraße gebracht.

Die A2 war während der Räumung gesperrt. Um kurz vor halb drei wurde die Sperrung aufgehoben. ts