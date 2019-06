Ehemalige Esbecker Schule dient Übermütigen als Zielscheibe

Erneut befasste sich der Ortsrat Esbeck in seiner jüngsten Sitzung mit dem ehemaligen Schulgebäude an der Alversdorfer Straße. „Es ist zu Beobachten, dass das Gebäude zunehmend durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen wird“, beklagte OrtsbürgermeisterHans-Joachim Rehkuh und schilderte:...