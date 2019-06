Café Pferdestall in Helmstedt auf dem Weg zur Ideenschmiede

Helmstedt. Der Rotary-Club Helmstedt, der maßgeblich an der Gründung und weiteren Förderung des Jugend- und Kulturcafés am Ludgerihof beteiligt gewesen ist, sieht die Chance, den Pferdestall zu einer Ideenschmiede weiterzuentwickeln. Als Startkapital überreichte Club-Präsident Ulrich Thein am Donnerstagabend 1000 Euro an Karolin Plath, die Leiterin des Pferdestalls, und an Lorenz Flatt vom Vorstand des Trägervereins Campus Helmstedt. Das Geld soll direkt für die Umsetzung kreativer Ideen junger Leute verwendet werden.

„Gedacht ist das Ganze als kleiner Impuls, um den Pferdestall dabei zu unterstützen, Wege zu beschreiten, die über die bislang erfolgreiche Jugendarbeit und Kulturprogramm hinausgehen“, erläuterte Reiner Schmidt vom Rotary-Club am Freitag. Die Förderung solle jungen engagierten Menschen aus Helmstedt und der Region zugute kommen, die sich für die Weiterentwicklung von Stadt und Region - Stichwort Helmstedter Revier - engagieren.

Einige junge Leute, die regelmäßig den Pferdestall aufsuchen und dort aktiv sind, hätten aus diesem Umfeld heraus den Sprung in die berufliche Eigenständigkeit als Jungunternehmer geschafft, berichtete Schmidt weiter. „Genau an diesem Punkt möchten wir ansetzen, um den Pferdestall inhaltlich und konzeptionell auszubauen.“ In der Atmosphäre einer Ideenschmiede könnten sich junge Kreative beweisen und sie könnten Gemeinschaften bilden, in denen sich gegenseitig unterstützt wird bei der Umsetzung von Projekten.