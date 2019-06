Garant für Respekt und Solidarität – seit 100 Jahren

Vielfalt und Eintracht, Tradition und Moderne, Flexibilität und Konstanz – all das bietet der Turn- und Sportverein (TuS) Essenrode seit nunmehr 100 Jahren. Ein Kommers am Freitagabend bot Gelegenheit, all das zu würdigen. „Wir wollen uns auch auf dem Kommers so präsentieren, wie wir sind: lebendig, kommunikativ und authentisch, bemüht, aber nicht wirklich fehlerfrei“, gab der TuS-Vorsitzende Götz Brendes eingangs der Festveranstaltung...