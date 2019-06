IG-Metall-Pendlerort Lehre soll erhalten bleiben

Der IG-Metall-Pendlerort Lehre soll erhalten werden. Das war der einvernehmliche Beschluss einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des „Pendlerortes“ am Mittwoch in der Flechtorfer Gaststätte „Zum Dorfkrug“. Die Gewerkschaft IG Metall ist zusätzlich zu ihrer innerbetrieblichen Arbeit auch in...