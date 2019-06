Wagen überschlägt sich bei Kißleberfeld: Fünf Verletzte

Mehrere Einsätze hielten Feuerwehr und Polizei im Landkreis Helmstedt am Samstag und Sonntag in Atem. So verletzten sich bei einem Verkehrsunfall nahe Kißleberfeld fünf Insassen eines Audis, der laut Polizeiangaben am Samstag gegen 15 Uhr auf der L 641 von Warberg kommend in Richtung Kißleberfeld...