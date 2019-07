Forschungsmuseum Schöningen startet als siebtes Landesmuseum

Der „Staffelstab“ ist übergeben: Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) hat am Montag den Betrieb des ehemaligen Paläon in Schöningen übernommen und die Einrichtung unter neuem Namen eröffnet: Die rund 300.000 Jahre alten Schöninger Speere, die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt, werden nun im „Forschungsmuseum Schöningen“ ausgestellt. Die Präsidentin des Landesamtes, Christina Krafczyk, kündigte an:...