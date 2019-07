Forschungsmuseum Schöningen will neue Themen erschließen

Klimawandel, Industriekultur, Energiewende und Mobilität – in Zukunft soll sich das Paläon, das am Montag unter dem neuen Namen Forschungsmuseum Schöningen als siebtes Landesmuseum in Niedersachsen an den Start gegangen ist , verstärkt neuen Themenfeldern widmen. Dies kündigte Christina Krafczyk, Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) und damit neue Hausherrin, in der Eröffnungsfeier an. Zudem sollen...