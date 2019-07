Festival „Jung, klasse, Klassik“ auch im Landkreis Helmstedt

Das Musikfestival „Jung, klasse, Klassik“ kommt in diesem Sommer erneut mit zwei Konzerten in den Landkreis Helmstedt. Insgesamt stehen vom 18. August bis 1. September sechs Darbietungen auf dem Programm. Am Freitag, 23. August, ab 19.30 Uhr wird das preisgekrönte Berliner Vokalensemble German Gents mit Werken von Bach, Mozart und Schubert in der Stadtkirche in Königslutter zu erleben sein. Das Quartett besteht aus den beiden Tenören...