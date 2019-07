Räbke zeigt sich vor Jury von seiner besten Seite

Diesmal haben die Räbker alle Register gezogen. Im Bundesfinale des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ begutachtete am Dienstag die Bewertungskommission den Ort vom Nord-Elm. Die Räbker waren bestens präpariert und präsentierten ihren Ort in hervorragender Manier. Als die Kommission am Thie, dem historischen Versammlungs- und Gerichtsplatz mit ihrem großen Reisebus vorfuhr, wichen bei Bürgermeister Rainer Angerstein und dem...