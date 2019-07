Helmstedter Schüler begrüßen die Ferien mit Seifenblasen

Helmstedt. Eine größer angelegte „School’s Out-Party“ für Schüler zum Start in die Sommerferien gibt es in Helmstedt seit einigen Jahren nicht mehr.

„Das muss auch nicht sein“, findet Karolin Plath, Leiterin des Kultur- und Jugendcafés Pferdestall am Ludgerihof. „Mehrere Aktionen, über die Stadt verteilt, können eine schöne Einstimmung auf die Ferienzeit sein.“

Der Pferdestall und das benachbarte Jobaktiv-Café der Caritas haben am Mittwoch im dritten Jahr hintereinander am letzten Schultag vor den großen Ferien zum Straßenfest eingeladen. Das begann um kurz nach 11 Uhr mit dem Eintreffen der ersten Grundschüler der Ludgeri-Schule. „Die haben sich ihr Gratis-Eis abgeholt und sich dann auf unser Spiele-Angebot gestürzt“, berichtete Plath.

Eltern und Großeltern, die die Kinder von der Schule abholen wollten, nahmen Platz im Straßencafé und versorgten sich mit Bratwürsten oder Waffeln aus der Küche des Jobaktiv-Cafés. Über ihre Köpfe hinweg segelten riesige Seifenblasen, die die Kinder nur wenige Meter entfernt an großen Eimern mit Seifenwasser produzierten. Es habe sich bezahlt gemacht, das Spiele-Angebot gegenüber den Vorjahren auszuweiten, sagte Karolin Plath. „Dadurch sind mehr Grundschüler zu unserem Fest gekommen.“

Die älteren Schüler-Jahrgänge wurden für den späten Nachmittag und frühen Abend erwartet. „Viele fahren nach Braunschweig zur dortigen School’s Out-Party“, erläuterte Plath. „Aber die ist um 15 Uhr zu Ende und dann machen sich viele auf den Rückweg nach Helmstedt und schauen bei uns vorbei.“

Zu den eingangs erwähnten „mehreren Aktionen“ in der Kreisstadt zum Start in die Ferien könnte ein freier Eintritt ins Waldbad Birkerteich gehören, findet Plath. Im Freibad in Räbke gebe es das bereits. Für Helmstedt wolle sie das Thema aufgreifen und es mit den Verantwortlichen für das Waldbad erörtern.

Das Ferien-Fest ist für den Pferdestall laut Plath eine willkommene Gelegenheit, sich ein Stück des öffentlichen (Straßen-) Raums vor der eigenen Haustür zu erobern. „Wir möchten nach draußen gehen und uns zeigen, um noch mehr Publikum anzulocken“, sagte Plath. In diese Richtung ziele auch die Überlegung, gemeinsam mit dem Jobaktiv-Café einen Tag der offenen Tür am Ludgerihof zu veranstalten und die Straße für den Verkehr sperren zu lassen. „Damit die Leute mal erleben können, wie schön es ist, wenn man draußen Platz hat und nicht ständig auf Autos achten muss.“