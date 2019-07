Kreis Helmstedt: Feuerwehren löschen Waldbrand

Am frühen Donnerstagmorgen sind die Feuerwehren aus Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt und Grasleben zu einem Waldbrand bei Bad Helmstedt ausgerückt. Wie Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, mitteilte, glimmten zirka 400 Quadratmeter Vegetation, die die Wehren gemeinsam gelöscht haben. Gegen 9 Uhr war die Brandbekämpfung beendet, das Feuer gelöscht.

Waldbrände mehren sich aufgrund der Trockenheit

Durch die anhaltende Trockenheit kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Bränden wie dem Großbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in unserer Region. So brannten auf der Autobahn 2 mehrere Böschungen - bei Wendeburg verbrannten 10.000 Quadratmeter Getreide.