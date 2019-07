Laufbahn im Helmstedter Maschstadion soll saniert werden

Die Laufbahn im Helmstedter Maschstadion soll grundlegend saniert werden. Um die geschätzten Kosten in Höhe von 185.000 Euro aufzubringen, will die Stadt 93.400 Euro aus dem laufenden Haushalt entnehmen; knapp die Hälfte sollen – so die Hoffnung der Verwaltung – Fördermittel des Landes für den...