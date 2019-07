Esbeck. In einem Wohnhaus am Lindenweg in Esbeck brennt es. Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Schöningens sind aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt.

Feuer in einem Wohnhaus in Esbeck

Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Schöningens sind derzeit in Esbeck im Einsatz. Am Lindenweg brennt es in einem Wohnhaus. Nach ersten Informationen soll niemand verletzt worden sein, die Bewohner haben sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte am Donnerstagnachmittag um 17.10 Uhr. Aktuell laufen die Löscharbeiten noch. Im Einsatz ist auch die Drehleiter. Zur Ursache des Feuers ist bislang noch nichts bekannt.