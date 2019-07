Das Bild zeigt den Moment der Siegerehrung am Helmstedter Bötschenberg.

Mehr als 200 Teilnehmer beim Benefizlauf in Helmstedt

Bei strahlendem Sommerwetter fand der 5. Benefizlauf zugunsten an Krebs erkrankter Frauen im Landkreis Helmstedt statt. Die Teilnehmenden konnten sich einer 5 beziehungsweise 10 Kilometer langen Runde in den Disziplinen Laufen, Walking, Nordic-Walking stellen.

Die jüngste Teilnehmerin war 10 Jahre alt, der Älteste über 80 Jahre. Engagement und Spaß stand bei allen Teilnehmern im Vordergrund, die auf der Laufstrecke von Schülerinnen und Schülern mit Wasser versorgt wurden.

Die Spende aus den Einnahmen des Laufes werden auch in diesem Jahr einer regionalen Organisation übergeben, sie geht an den Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes, Kreisverband Helmstedt. Der Wünschewagen ermöglicht es transportfähigen Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine Fahrt oder einen Ausflug zu erleben. Das Wunschziel bleibt dabei ganz dem Fahrgast überlassen: ob ans Meer, zu einem Konzert oder zur Konfirmation der Enkelin.

Das Bild zeigt die Teilnehmer am Start. Foto: Müller / Landkreis

Das Organisationsteam, bestehend aus den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Helmstedt, dem Seniorenstützpunkt Helmstedt, in Kooperation mit dem Helmstedter Walllauf-Team, dem Helmstedter Sportverein und mit Unterstützung des Kreissportbundes Helmstedt, bedankt sich bei den Läuferinnen und Läufern für ihre Teilnahme und bei allen Helferinnen und Helfern, die die Ausrichtung des Laufes ermöglichten.

Förderer sind die Avacon und die Volksbank sowie die Firma Sport Thieme sowie die mko-Werbeagentur.

Die Ergebnisse der einzelnen Disziplinen finden sich im Netz auf der Homepage von race result.