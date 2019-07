Nachwuchs der Feuerwehr Lehre ist im Bezirk gut dabei

Lehre. Die Teams aus Essehof und Wendhausen aus der Gemeinde Lehre nahmen jetzt an den Bezirkswettbewerben der Jugendfeuerwehren in Hann. Münden teil.

Insgesamt waren dort laut Pressemitteilung 47 Mannschaften am Start. Die Gruppen aus Essehof und Essehof/Wendhausen hatten einige Fans mitgebracht. Die feuerten die jungen Feuerwehrleute an. Darunter waren einige Eltern, Gemeindejugend-Feuerwehrwart Matthias Klein und der Ortsbrandmeister aus Essehof, Dirk Gebauer. Auch Gemeindebürgermeister Andreas Busch und Gemeindebrandmeister Ralf Holger Niemann drückten in Hann. Münden die Daumen.

Am Ende landete die Gruppe Essehof/Wendhausen mit 1372,86 Punkten auf dem 34. Platz. Die Gruppe Essehof belegte am Ende den 29. Platz mit insgesamt 1376,71 Punkten. Bezirksmeister wurde die Jugendfeuerwehr Steina mit genau 1429 Punkten.

„Ich bin wirklich stolz auf meine Jugendlichen und ihre Leistung. Gerade die Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr Wendhausen hat wirklich Spaß gemacht“, lobte Jugendfeuerwehrwart Marvin Gebauer.