Glück auf – Tag des Bergbaus in Helmstedt

Es ist nicht so, als ob der Bergbau mit dem Abschalten des Kraftwerks Buschhaus nun verschwunden wäre. Die Rekultivierung in den Tagebauen läuft in vollem Gange, und im Salzbergwerk Grasleben und im benachbarten Atommüll-Endlager Morsleben sind weiterhin zig Bergleute beschäftigt. Und dann gibt es noch den Förderverein zur Wahrung des bergmännischen Brauchtums im Helmstedter Revier. Er veranstaltete am Sonntag im Helmstedter...