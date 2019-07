Jugendfeuerwehren beziehen Zeltlager in Schöningen

Bei strömendem Regen eröffneten Kreisjugendfeuerwehrwart Guido Ruhe sowie Schirmherr und Schöningens Ehrenstadtbrandmeister Heinz-Otto Schulze am Samstagabend das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Schöningen. Man habe aufgrund des Wetters umdisponieren müssen, so begrüßte Ruhe die über 600...