Besucherzahlen im Waldbad in Helmstedt so hoch wie selten

Auch wenn zurzeit nicht hochsommerliche Temperaturen herrschen, wird das Freibad in Helmstedt gut besucht – in diesem Fall von 70 geselligen und hungrigen Bürgern. Denn zum nunmehr 14. Mal hatte der Förderverein Waldbad Birkerteich zum öffentlichen Frühstück eingeladen. Der dafür zuständige Mann, Henry Walter, hatte zunächst alle Hände voll zu tun, Tische und Bänke so zurechtzurücken, dass alle Teilnehmer vor Schlechtwetter-Wolken...