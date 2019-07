Danndorf. Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag haben sich zwei Personen leicht verletzt.

Zwei Verletzte nach Unfall in Danndorf

Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 60 / Neuhäuser Straße am Ortseingang Danndorf. Eine Frau fuhr laut Feuerwehrangaben auf der Neuhäuser Straße in Richtung Danndorf mit dem Ziel zur alten Försterei. Sie bemerkte zu spät die Abfahrt, bremste stark und bog ab.

Ein hinterher fahrender Caddy kam noch zum stehen, jedoch konnte der dahinter fahrende Seat nicht mehr bremsen und fuhr auf den Caddy auf.

Die Fahrerin und ihre Beifahrerin aus dem Caddy kamen leicht verletzt in das Krankenhaus. Der Fahrer des Seat hat sich nicht verletzt.

Die Feuerwehr übernahm vorerst die Betreuung der verletzten Personen bis der Rettungsdienst eintraf. Währenddessen klemmte die Feuerwehr die Batterie der verunfallten Fahrzeuge ab und nahm die ausgelaufenen Betriebsmittel auf. ts