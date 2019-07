Bahrdorf: Aufmerksame Nachbarn rufen die Feuerwehr zu Brand

Am 8. Juli 2019 brannte es in einem Wohnhaus in Bahrdorf. Die Feuerwehr schickte diese Bilder.

Ein Haus in Bahrdorf ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Nachbarn hörten die piepsenden Rauchmelder und bemerkten auch Qualm aus dem Erdgeschoss des Hauses und alarmierten daraufhin die Feuerwehren. Wie die Feuerwehr Helmstedt mitteilte, sei der Alarm gegen 16 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke eingegangen. Vor Ort bestätigte sich der Eindruck der Nachbarn – im Haus brannte es tatsächlich. Die Feuerwehren begannen mit der Brandbekämpfung, da klar war, dass sich keine Personen in dem Haus befanden.

Die Brandursache ist noch unklar

Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe könne seitens der Feuerwehr keine Aussage getätigt werden, die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 53 Einsatzkräfte – davon 14 Atemschutzgeräteträger – aus Bahrdorf, Mackendorf, Saalsdorf, Velpke, Groß Twülpstedt und Oebisfelde sowie der Rettungswagen aus Velpke und die Polizei aus Vorsfelde.