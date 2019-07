Unbekannte beschädigen in Helmstedt mehrere Reifen

Helmstedt. Die Täter haben gleich drei mal in der Leuckartstraße zugeschlagen. Sie haben Spaxschrauben in die Reifen der Autos gerammt.

Unbekannte haben Reifen von insgesamt drei Autos mit einer Spaxschraube beschädigt. Wie die Polizei berichtet haben die Täter ausschließlich in der Leuckartstraße zugeschlagen.

Eines der Opfer, ein 43-Jähriger, war am Montag in seinen Skoda Octavia gestiegen, als ihm der Bordcomputer einen zu geringen Reifendruck anzeigte. Als er nachschaute, bemerkte er, dass eine Schraube in seinem rechten Hinterreifen steckte. Sein Auto stand jedoch seit vergangenem Donnerstag am Straßenrand in der Leuckartstraße, zwischen der Braunschweiger Straße und der Straße Kleiner Katthagen.

Im gleichen Zeitraum wurde ein Reifen an einem silberner Ford und bereits drei Tage zuvor ein Reifen an einem VW Golf durch Unbekannte mittels einer Spaxschraube zerstört.

Der Schaden dürfte sich auf etwa 750 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210.