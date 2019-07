Einbrecher zerstören Lichtkuppel auf Ladendach in Helmstedt

Unbekannte haben die Lichtkuppel eines Geschäftes in der Schwalbenbreite zerstört und auf diese Art in das Gebäude gelangt. Laut Polizei waren sie zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, auf das Dach des Ladens geklettert.

Im Laden begaben sie sich scheinbar Zielgerichtet in einen Lagerraum, öffneten mit zerstörerischer Kraft einen dort befestigten Würfeltresor und entwendeten Bargeld. Anschließend verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens.

Wie hoch die Beute und der damit verbundene Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Bereits von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße Schwalbenbreite. Einen Tatzusammenhang kann die Polizei in beiden Fällen nicht ausschließen. Die Beamten hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, unter der Nummer (05351) 5210.