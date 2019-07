Glasfaser-Zeitalter in Lehre beginnt bald

In der Gemeinde Lehre beginnt in wenigen Monaten das Glasfaser-Zeitalter. Bei der bis zum 22. Juni laufenden Nachfragebündelung hatten sich 40 Prozent der in Frage kommenden Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden. Mit dem Verlegen der Leitungen und dem Setzen der Hausanschlüsse wird es...