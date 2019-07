A2: Lkw rammt bei Helmstedt zwei Laster – Fahrer alkoholisiert

Die Bergung der Laster dauerte bis in die Morgenstunden (Symbolbild).

Helmstedt. In der Nacht zum Dienstag krachte der Fahrer mit seinem Laster auf der Einfahrt zur Raststätte Lappwald in zwei andere Lkw. Verletzt wurde niemand.

Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw hat sich in der Nacht zum Dienstag auf der Raststätte Lappwald an der A2 bei Helmstedt ereignet. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt, krachte ein Lastwagen gegen 2.30 Uhr in Fahrtrichtung Braunschweig auf der Einfahrt zum Parkplatz auf zwei weitere Lkw. Der Unfallverursacher war laut einem Sprecher der Polizei alkoholisiert. Verletzt wurde niemand, bis etwa 7.35 Uhr waren die Rettungskräfte allerdings noch mit der Bergung beschäftigt.

Lkw-Reifen fängt auf der A2 Feuer

Zudem fing gegen 6.39 Uhr der Reifen eines anderen Lkw zwischen Rennau und Königslutter Feuer. Der Fahrer konnte den Brand selbst löschen, die Feuerwehr war aber ebenfalls ausgerückt, berichtet die Autobahnpolizei. Auch hier wurde niemand verletzt. Der rechte Fahrstreifen der A2 ist um 7.30 Uhr in Fahrtrichtung Braunschweig wegen der Bergung des Lasters noch gesperrt. feu