Woodstock in Wolsdorf

Nur wenige bierselige Ideen werden wohl tatsächlich in die Tat umgesetzt. Nicht so die von Denise und Matthias Rau sowie Torsten Lange. Die drei Wolsdorfer eint die Liebe zur Musik und zu Festivals. Und bei eben bei solch einer Runde irgendwann im Herbst kam zum ersten Mal die Idee auf, auch in Wolsdorf mal ein Festival zu veranstalten. „Wir haben erstmal lose darüber gequatscht“, erinnert sich Matthias Rau, den alle nur als Raui...