Letzte Vorbereitungen für das erste Wolstock in Wolsdorf

Langsam wird es ernst. Das erste Wolstock-Festival in Wolsdorf steht vor der Tür. Ab 16 Uhr treten am Samstag, 10. August, insgesamt sieben Live-Bands auf und bieten den Besuchern auf dem Gelände an der Bahnhofstraße handgemachte Independent-Rock-Pop-Musik. Bands wie Wolkenkratzer, Neoton oder...