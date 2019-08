Räuber schlägt in Helmstedt auf Wettbüro-Mitarbeiter ein

Die Polizei Helmstedt bittet um Hinweise von Zeugen eines Überfalls am Donnerstagabend am Gröpern.

Helmstedt. Ein mit einer Sturmhaube maskierter Täter hat am späten Donnerstagabend in Wettbüro in der Helmstedter Innenstadt überfallen.

Ein Wettbüro wurde am Donnerstag, 22.55 Uhr, in der Helmstedter Innenstadt überfallen. Der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Räuber verletzte laut Polizei einen 20 Jahre alten Angestellten durch einen Schlag und flüchtete mit der Beute von mehreren tausend Euro unerkannt. Der Täter betrat kurz vor Geschäftsschluss um 22.55 Uhr die Tipico-Filiale an der Straße Gröpern und bedrohte den Mitarbeiter. Der Bewaffnete schlug auf den 20-Jährigen ein. Mit den Tageseinnahmen flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Albrechtsplatz.

Der Gesuchte wird beschrieben als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß mit stabiler Figur. Der Flüchtige habe eine blaue Jacke, schwarze Hose und schwarze Sturmhaube getragen. Während des Überfalls habe der Räuber gebrochen Deutsch gesprochen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich der Täter bereits vor dem Überfall im Bereich des Tatortes Gröpern nahe der Straße Kleiner Katthagen aufhielt, um das Wettbüro auszuspähen. Unbekannt ist bisher, ob der Flüchtige eventuell ein Fahrrad oder Auto nutzte. Zeugenhinweise an die Polizei Helmstedt, (05351) 5210. red