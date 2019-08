Ein leerstehendes Wohnhaus in Süpplingen brannte in der Nacht zu Samstag aus.

Süpplingen. Alle Feuerwehren aus Nord-Elm sowie der Löschzug Helmstedt rückten in der Nacht zu Samstag gegen 1.15 Uhr zu einem Großbrand in Süpplingen aus

Leerstehendes Haus in Süpplingen brennt nieder

Dort stand an der Ecke Krumme Straße/Föhrstraße ein seit mehr als 20 Jahren leerstehendes, baufälliges Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehren war bereits ein Teil des Dachstuhls eingestürzt. „Da keine Menschenleben in Gefahr waren, mussten wir uns keinen Zutritt zum Gebäude verschaffen“, berichtete Einsatzleiter Tobias Hurlbeck.

Die rund 80 Feuerwehrleute brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Zum Einsatz kamen dabei laut Hurlbeck vier B-Strahlrohre sowie das Rohr der Drehleiter. Wegen einer Baustelle vor dem Gebäude musste eine Wasserversorgung über eine längere Strecke hergestellt werden. Nachbarn hatten während einer Feier den Brand in dem gegenüberliegenden Haus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, deren Gerätehaus sich nur etwa 100 Meter entfernt vom Einsatzort befindet.

Zunächst hatten die aufmerksamen Anwohner noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. „Doch die Flammen breiteten sich zu schnell aus. Nach zwei Minuten schlugen sie schon Meter hoch“, berichtete ein Anwohner. Bereits Ende März dieses Jahres hatte auf dem Grundstück ein leerstehender Schuppen gebrannt. Zwei Kinder hatten darin mit Streichhölzern gezündelt. Die Ursache des Brandes in der Nacht zu Samstag ist noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.