Wettbüro in Helmstedt – Betrieb geht nach Überfall weiter

Das tipico-Wettbüro am Gröpern. Am späten Donnerstagabend war es Schauplatz eines bewaffneten Raubüberfalls.

Wer das tipico-Wettbüro am Gröpern in Helmstedt betritt, der merkt das nach wenigen Minuten schon. Gruppen von jeweils drei bis vier Männern verteilen sich an diesem Samstag zur Mittagszeit an den Tischen im Raum. Sie unterhalten sich ruhig, ab und zu huscht ein Lächeln über ihre Gesichter. Die Atmosphäre wirkt sehr entspannt. Auf großen Monitoren an den Wänden ringsherum laufen Fußballübertragungen, einige Bildschirme gelten dem Wettgeschehen an sich und zeigen sich fortlaufend verändernde Quoten.

Hamude, ein Kurde aus Syrien, der seit 2009 in Helmstedt lebt, kommt fast jeden Tag ins Wettbüro. „Wenn Du keine Arbeit und keine Familie hast, dann ist das Wettbüro ein guter Ort, um unter Menschen zu sein“, erzählt uns Hamude. Er kenne Kunden, die hier den ganzen Tag verbringen. „Sie trinken ihren Kaffee und unterhalten sich“. berichtet der 30-Jährige. Und nicht jeder schließe Wetten ab. Das Wettbüro habe für manchen Besucher vor allem die Funktion eines Treffpunkts.

Ein nochmaliger Blick in die Runde bestätigt: Die Gäste dürften vorwiegend Migranten und Flüchtlinge sein, auf jeden Fall Menschen aus anderen Kulturkreisen. Aus dem Irak, aus Syrien oder aus Afrika hat es sie nach Helmstedt verschlagen. Im Wettbüro teilen sie ihr Schicksal der Entwurzelung – und lenken sich ab vom Alltag.

Deutsche sehe er nicht oft, erzählt Hamude, und wenn, dann würden sie nur rasch einen Tipp abgeben und gleich wieder verschwinden. „Die haben ja Arbeit oder Angehörige, die müssen nicht hier hocken“, mischt sich ein Bekannter des Syrers in unser kleines Gespräch ein und will damit wohl andeuten, dass er sich für sich eine schönere private Situation wünschen würde. Eben mit einem Job und mit Frau und Kindern.

Zu bestimmten Zeiten werde es richtig voll vor den Monitoren. „Dann müssen Stühle extra geholt werden“, sagt Hamude. Fußball-Übertragungen aus der britischen Premier League seien sehr beliebt und die Spiele der Champions League. Wer nicht wette, hole sich ein Getränk und schaue einfach nur zu oder diskutiere mit. Beim Wetten gehe es übrigens nicht nur um Fußball. Auf nahezu jede Sportart von Basketball bis Tennis könnten Einsätze getätigt werden, berät uns Hamude, der zunächst nichts dagegen hatte, von der Presse fotografiert zu werden – dann aber doch. Auch der junge Angestellte hinter dem Tresen gab uns einige Auskünfte, zog sie nach Rücksprache mit seinen Vorgesetzten aber zurück. Kein Problem, wir respektieren das.

Der bewaffnete Raubüberfall am späten Donnerstagabend (wir berichteten) hatte uns aufmerksam gemacht auf das Wettbüro. Ein maskierter Täter hatte einen Angestellten kurz vor Geschäftsschluss um 23 Uhr mit einem Messer bedroht und war mit den Tageseinnahmen entkommen. Die Polizei fahndet nach ihm.