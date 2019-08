Helmstedter Fischerstechen macht Appetit auf mehr

Helmstedt. Mit dem Fischerstechen der Marinekameradschaft knüpft Helmstedt erfolgreich an die einstigen Spaß-Regatten auf dem Sternberger Teich an.

Diese Regatten mit selbstgebauten schwimmfähigen Untersätzen waren in den 80er Jahren eine echte Gaudi. Dann schlief das Ganze ein – bis die Marinekameradschaft zu ihrem 90-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr auf die Idee kam, einen neuen Anlauf in puncto Wasservergnügen zu wagen. Zur Premiere des „Fischerstechens“ im August 2018, bei dem sich jeweils zwei Schlauchboot-Besatzungen einen Balance-Wettkampf liefern, trauten sich nur vier Teams auf das leicht trübe Wasser des Hafermühlenteichs. Bei der zweiten Austragung am Sonntag bevölkerten mehr als 100 Zuschauer und 17 teilnehmende Teams das Vereinsgelände der Marinekameradschaft, das unmittelbar angrenzt an den Hafermühlenteich, auch Stiegerteich genannt.

„Wir sind mit dieser Resonanz sehr zufrieden, das war umwerfend“, erklärte Heinz Uhlemann, der Vorsitzende der Marinekameradschaft, am Montag. Und der Erfolg beflügele. „Wir werden Gespräche mit der Stadt und anderen wichtigen Ansprechpartnern aufnehmen, um zu klären, ob sich ab 2021 eine größere Regatta-Veranstaltung auf dem Sternberger Teich machen ließe“, kündigte Uhlemann an. „Am Fischerstechen würden wir festhalten, aber vielleicht könnte das Programm noch erweitert werden.“

Zunächst einmal wird die Marinekameradschaft, die mit dem Fischerstechen Nachwuchswerbung in eigener Sache betreiben will, in die Zukunft investieren. „Wir werden eigene Schlauchboote erwerben für das Fischerstechen im nächsten Jahr, das auf jeden Fall wieder auf dem Stiegerteich stattfinden wird“, sagte Uhlemann. Bislang seien die Schlauchboote in Nienburg ausgeliehen worden.

Kommen wir zum Wettkampfgeschehen vom Sonntag. Die 17 Dreier-Teams traten in den Altersklassen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Beim Fischerstechen geht es darum, dass sich zwei mit einer gepolsterten Lanze ausgestattete „Stecher“ duellieren. Der Gegner muss mit der Lanze aus dem Gleichgewicht gebracht und ins Wasser befördert werden.

So sah die Siegerliste des 2. Fischerstechens bei den Kindern aus: 1. Platz „Wasserflöhe“, 2. Platz „Gerade Seepferdchen“, 3. Platz „Die wilden Hühner“. Bei den Jugendlichen siegten die „Süßwasserpiraten“ vor den Teams „Günther“ und „Titanic 2.0“. Den Wanderpokal für Erwachsene sicherte sich der Bauhof der Stadt Helmstedt. Auf Platz 2 folgte „Neptuns rote Rache“, auf Platz 3 der Verein für Kutter und Breitensport Beckendorf (Sachsen-Anhalt).