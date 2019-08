Chöre singen im Essehofer Kral für den guten Zweck

Am Freitag, 30. August, 19 Uhr, findet das Benefizkonzert mit vier Chören im Kral Essehof statt. Den Kral erreichen Besucher über den Forstweg – von dort aus geht es dann etwa einen Kilometer durch den Essehofer Wald. Wer sich für den Weg zum Kral einer Gruppe anschließen möchte, sollte um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Ortsmitte in Essehof sein.

In diesem Jahr werden laut Pressemitteilung der Liederkreis Lehre, der Kirchenchor Lehre, die Singing Kids Lehre und der Gemischte Chor Essenrode zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Arbeit von Unicef sind erwünscht.

Das Geld soll unter anderem dem Projekt „Unicef macht Schule“ zugute kommen. Im Juli wurden im Rathaus der Gemeinde Lehre Fotos zu diesem Programm präsentiert. Anknüpfend an diese Ausstellung wird während des Konzertes über das Schul-Projekt berichtet – insbesondere über die Makani-Zentren in Jordanien. „Rund 250.000 schulpflichtige syrische Flüchtlingskinder haben bisher in Jordanien keine Chance auf Unterricht. Unicef arbeitet daher in Jordanien mit Institutionen zusammen, die Bildungsmöglichkeiten und psychosoziale Betreuung für Kinder und Jugendliche bereitstellen“, heißt es in der Mitteilung.