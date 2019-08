Für die neuen Fünftklässler gibt es in Schöningen Schultüten

„Gerade noch die Ältesten in der Grundschule, so sind sie jetzt wieder die Jüngsten in der weiterführenden Schule“, heißt es in einer Mitteilung der Hauptschule. Besonders herzlich habe Rektorin Gabriela Ruhe die Neuen begrüßt, tatkräftig unterstützt vom aktuellen sechsten Jahrgang. Anschließend wurden die neuen Fünftklässler von der Rektorin einzeln aufgerufen und einer der beiden neuen Klassen zugeteilt. Der Klassenlehrer und die Klassenlehrerin hießen ihre neuen Schützlinge mit einer kleinen Schultüte willkommen. „Nach einem kurzen Fotoshooting durften die neuen Eichendorffschüler ihren Klassenraum besuchen und ihre neuen Mitschüler und auch ihre Lehrer kennenlernen“, teilt die Schule weiter mit.

Zum Abschluss gab es an diesem wichtigen Tag in der Pausenhalle Würsten, Salate und Kuchen. So konnte der Tag noch in gemütlicher Atmosphäre ausklingen und die Lehrer lernten die Eltern und ihre Kinder in einem zwanglosen Rahmen schon einmal kennen.