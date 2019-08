Bunter Jahrmarkt im Lebenszentrum Reinsdorf

Hilfe für die Seele – das hat sich das Lebenszentrum Reinsdorf zur Aufgabe gestellt. Die gemeinnützige Gesellschaft möchte Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen oder von einer solchen bedroht sind, bei der (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft sowie bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unterstützen, und zwar mit individuellen Angeboten in stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen. Eine...