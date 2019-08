In Lehre erhalten Senioren Päckchen zu Weihnachten

Das Ziel der Aktion „Päckchen für die Gemeinde Lehre“ ist es, Kindern und Jugendlichen von bedürftigen Familien und ab 2019 auch bedürftigen Senioren in der Gemeinde Lehre, eine kleine Überraschung zukommen zu lassen. „Nachdem wir von der Spendenbereitschaft begeistert waren und der Vorschlag kam, auch Senioren zu überraschen, wollten wir auch das angehen“, wird Sabine Tüngler vom Organisationsteam in einer Mitteilung zitiert. Bei den Seniorenpäckchen haben sich die ansässigen Pflegedienste bereit erklärt, diese zu verteilen.

Doch Sabine Tüngler aus Essenrode und auch Gemeindebürgermeister Andreas Busch benötigen für die Umsetzung noch ehrenamtliche Unterstützung. „Eine Kontrolle der Päckchen ist wichtig, kostet aber eben auch viel Zeit“, so Busch. Interessierte können sich über die E-Mail-Adresse paeckchen@gemeinde-lehre.de direkt melden.

Aus Datenschutzgründen werden von den bedürftigen Personen keine Adressen oder Daten der Familien erhoben, vielmehr werden Vereine, Verbände, Kirchengemeinden, die Jugendhilfe des Landkreises Helmstedt und nun auch die Pflegedienste um Unterstützung gebeten. „Dafür erhalten rund 100 Institutionen ein Schreiben aus dem Rathaus mit der Bitte um Unterstützung dieser schönen Aktion“, so Busch.

Die diesjährige Aktion findet im November statt, Päckchen können dann abgegeben werden, danach startet die Verteilung über die Vereine, Verbände, Kirchengemeinden oder die Pflegedienste.

So können Interessierte mitmachen: Wenn möglich Deckel und Boden des Päckchens mit Geschenkpapier bekleben. Eine bunte Mischung neuer Geschenke (Wert maximal 15 Euro) für die jeweiligen Kinder / Jugendlichen / Senioren in das Päckchen legen. Das Päckchen bis 30. November zu einer der Abgabestellen bringen. In der Gemeinde Lehre sind dies die Information des Rathauses, Marktstraße 10 in Lehre, und Familie Tüngler, Weststraße 2 in Essenrode. Möglich sind auch Spenden (unter 100 Euro) auf die Konten der Gemeindekasse Lehre. Informationen auf www.lehre.de. Fragen per E-Mail an paeckchen@gemeinde-lehre.de. red